В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Свонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

После матча Александр Зинченко опубликовал сообщение в Insagram, на которое без слов отреагировала пресс-служба УАФ: «👏🔥», – лаконично говорится в сообщении.

В следующем матче «Ноттингем» сыграет против «Бернли» на выезде - это будет поединок пятого тура Английской Премьер-лиги.

На нашем сайте доступен обзор матча Свонси – Ноттингем, где новый клуб Александра Зинченко провалил концовку матча.