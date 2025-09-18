Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
Англия
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест

Александр опубликовал пост в Instagram

Instagram. Александр Зинченко

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Свонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

После матча Александр Зинченко опубликовал сообщение в Insagram, на которое без слов отреагировала пресс-служба УАФ: «👏🔥», – лаконично говорится в сообщении.

В следующем матче «Ноттингем» сыграет против «Бернли» на выезде - это будет поединок пятого тура Английской Премьер-лиги.

На нашем сайте доступен обзор матча Свонси – Ноттингем, где новый клуб Александра Зинченко провалил концовку матча.

Александр Зинченко Суонси Ноттингем Форест Кубок английской лиги по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Комментарии 0
