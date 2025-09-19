Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»
Украина. Премьер лига
Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»

Имад рассказал, были ли у него варианты продолжения тренерской карьеры

Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Бывший главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал, получал ли предложения после ухода из расположения житомирян.

– Есть ли уже предложения или перспективные варианты для продолжения работы в футбольной сфере?

– За эти месяцы был контакт с определенным количеством проектов. Но не доставалось конкретики, или же объективные причины не позволяли продвигаться в переговорах. Пока так же есть контакт, но нет конкретики. Потому не стоит спекулировать. Все время, – сказал Имад.

В настоящее время житомирское Полесье возглавляет украинский специалист Руслан Ротань. В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
