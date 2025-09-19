Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»
Имад рассказал, были ли у него варианты продолжения тренерской карьеры
Бывший главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал, получал ли предложения после ухода из расположения житомирян.
– Есть ли уже предложения или перспективные варианты для продолжения работы в футбольной сфере?
– За эти месяцы был контакт с определенным количеством проектов. Но не доставалось конкретики, или же объективные причины не позволяли продвигаться в переговорах. Пока так же есть контакт, но нет конкретики. Потому не стоит спекулировать. Все время, – сказал Имад.
В настоящее время житомирское Полесье возглавляет украинский специалист Руслан Ротань. В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.
