Имад АШУР: «Не стоит спекулировать. Всем свое время»

Бывший главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал, получал ли предложения после ухода из расположения житомирян.

– Есть ли уже предложения или перспективные варианты для продолжения работы в футбольной сфере?

– За эти месяцы был контакт с определенным количеством проектов. Но не доставалось конкретики, или же объективные причины не позволяли продвигаться в переговорах. Пока так же есть контакт, но нет конкретики. Потому не стоит спекулировать. Все время, – сказал Имад.

В настоящее время житомирское Полесье возглавляет украинский специалист Руслан Ротань. В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.