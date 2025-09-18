Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Ашур признался, чем занимается после ухода из Полесья: «Пустяк, но...»

Имад проводит больше времени с семьей

Ашур признался, чем занимается после ухода из Полесья: «Пустяк, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Украинский тренер Имад Ашур признался, чем занимается после ухода из расположения житомирского «Полесья».

– Чем наполняете свой день вне футбола? Какие занятия и направления для себя выбрали?

– Продолжаю уделять внимание семье и быту, но сейчас подавляющее большинство времени уходит на анализ и обновление рабочих материалов. Это бесконечный и емкий процесс, на который не всегда хватает времени.

Уделяю внимание и себе, питанию, физическому и ментальному состоянию. Выделяю время на хобби и чтение. Провёл несколько лекций для будущих специалистов в области менеджмента. А в скором времени должна быть опубликована первая научная статья по моему соавторству. Пустяк, но приятно, – сказал Имад.

В настоящее время житомирское Полесье возглавляет украинский специалист Руслан Ротань.В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
