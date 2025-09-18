Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:31
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки

ФК Металлист 1925

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разобрал два скандальных момента недавнего матча УПЛ между Металлистом 1925 и Шахтером.

У болельщиков и журналистов были вопросы к пенальти в ворота харьковчан, а также голу Ивана Калюжного, который был засчитан в конце встречи (1:1).

В обоих случаях Риццоли назвал решения арбитра ошибкой. Пенальти был «слишком легким», а во время гола Калюжного мяч не стоило засчитывать из-за офсайда.

Момент с назначением пенальти в ворота Металлиста 1925

Момент с голом Ивана Калюжного

Шахтер Донецк Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли видео
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Burevestnik
Перший раз помилився, усвідомив помилку.
Другий раз помилився свідомо,
бо болісно усвідомив першу помилку.
Отже нічийний результат справедливий.
+5
Перший Серед Рівних
В першому випадку просто помилився. Мабуть в перерві передивився повтор і зрозумів це. У другому випадку свідомо йшов на ігнорування правил щоб "віддати борг" в іншу сторону. Йому арбітри ВАР казали що там чувак в офсайді впливає і гол не можна зараховувати, і сам реф це прекрасно розумів але зарахував. 
+2
Перший Серед Рівних
Я просто хочу звернути увагу, що в першому епізоді з пенальті дивились вар, і після перегляду з різних ракурсів ВСІ арбітри прийшли до консенсусу, що пенальті є, і гравець Металіста не сперечався взагалі.
У випадку з Калюжним там не було єдності думок, арбітри вар кажуть "він впливає" , на що головний реф відповідає "для мене він не впливає". 
+1
Олег Мандрівник
Ну так в обе стороны ашипся 
+1
Alex Moos
Все правильно, гра була нульова в усіх сенсах.
0
Перший Серед Рівних
Там у випадку із пенальті "не все так однозначно" , з одного ракурсу більше схоже на пеналь, з іншого - ні. Варто ще звернути увагу на неприродньо спокійну реакцію футболіста та і команди 1925 після призначення пенальті в їх ворота. Якісь контакти там були, але чи досить їх для пенальті - не знаю. Ріццолі сказав своє класичне "футболіст надто легко падає намагаючись заробити пенальті". По-ріццолівськи тут пеналя нема. Хай буде так.
0
Муґунот Уух
Однаково 1-1 
0
Катерина Монзуль
Пенальті був легким але був. А гол треба було не зараховувати. Ріццолі все  правильно сказав. Вчора мені моя подруга дзвонила жінка Деревінського, і вихвалялася, що їй чоловік подарував шубу з бабаків. Гарного всім дня.
0
FunnyCat_____
А пенальти на 94 й минуте?в ворота шахтера ?
-1
