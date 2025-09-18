Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разобрал два скандальных момента недавнего матча УПЛ между Металлистом 1925 и Шахтером.

У болельщиков и журналистов были вопросы к пенальти в ворота харьковчан, а также голу Ивана Калюжного, который был засчитан в конце встречи (1:1).

В обоих случаях Риццоли назвал решения арбитра ошибкой. Пенальти был «слишком легким», а во время гола Калюжного мяч не стоило засчитывать из-за офсайда.

Момент с назначением пенальти в ворота Металлиста 1925

Момент с голом Ивана Калюжного