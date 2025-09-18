От Бернабеу до Азерсун Арены. Сколько вмещают стадионы команд ЛЧ?

16 сентября шестью матчами стартовала Лига чемпионов сезона 2025/26.

В связи с этим известный статистический портал Transfermarkt опубликовал списки стадионов команд-участниц турнира: с наибольшей и наименьшей вместимостью.

Домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» способен принять наибольшее количество болельщиков – 83 186, стадион «Карабаха» «Азерсун Арена» – наименьшее (5 800).

Стадионы с наибольшей вместимостью в текущем сезоне Лиги чемпионов

83 186 – Сантьяго Бернабеу (Реал)

81 365 – Сигнал Идуна Парк (Боруссия)

75 923 – Джузеппе Меацца (Интер)

75 000 – Альянц Арена (Бавария)

70 460 – Метрополитано (Атлетико)

68 100 – Эштадиу да Луш (Бенфика)

67 394 – Велодром (Марсель)

62 850 – Тоттенхэм Стедиум (Тоттенхэм Хотспур)

61 276 – Энфилд (Ливерпуль)

60 704 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)

Стадионы с наименьшей вместимостью в текущем сезоне Лиги чемпионов

5 800 – Азерсун Арена (Карабах)

8 500 – Аспмира (Буде-Глимт)

9 394 – Стелиос Кириакидис (Пафос)

9 512 – Стад Жозеф Марьен (Юнион Сен-Жилуаз)

18 525 – Стад Луи II (Монако)

19 370 – Фортуна Арена (Славия)

23 500 – Ла Керамика (Вильярреал)

23 804 – Алматы Орталык (Кайрат)

24 950 – Гевисс Стедиум (Аталанта)

29 062 – Ян Брейдель (Брюгге)