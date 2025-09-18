От Бернабеу до Азерсун Арены. Сколько вмещают стадионы команд ЛЧ?
Опубликованы вместимости всех стадионов команд-участниц Лиги чемпионов сезона 2025/26
16 сентября шестью матчами стартовала Лига чемпионов сезона 2025/26.
В связи с этим известный статистический портал Transfermarkt опубликовал списки стадионов команд-участниц турнира: с наибольшей и наименьшей вместимостью.
Домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» способен принять наибольшее количество болельщиков – 83 186, стадион «Карабаха» «Азерсун Арена» – наименьшее (5 800).
Стадионы с наибольшей вместимостью в текущем сезоне Лиги чемпионов
- 83 186 – Сантьяго Бернабеу (Реал)
- 81 365 – Сигнал Идуна Парк (Боруссия)
- 75 923 – Джузеппе Меацца (Интер)
- 75 000 – Альянц Арена (Бавария)
- 70 460 – Метрополитано (Атлетико)
- 68 100 – Эштадиу да Луш (Бенфика)
- 67 394 – Велодром (Марсель)
- 62 850 – Тоттенхэм Стедиум (Тоттенхэм Хотспур)
- 61 276 – Энфилд (Ливерпуль)
- 60 704 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)
Стадионы с наименьшей вместимостью в текущем сезоне Лиги чемпионов
- 5 800 – Азерсун Арена (Карабах)
- 8 500 – Аспмира (Буде-Глимт)
- 9 394 – Стелиос Кириакидис (Пафос)
- 9 512 – Стад Жозеф Марьен (Юнион Сен-Жилуаз)
- 18 525 – Стад Луи II (Монако)
- 19 370 – Фортуна Арена (Славия)
- 23 500 – Ла Керамика (Вильярреал)
- 23 804 – Алматы Орталык (Кайрат)
- 24 950 – Гевисс Стедиум (Аталанта)
- 29 062 – Ян Брейдель (Брюгге)
