Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Бернабеу до Азерсун Арены. Сколько вмещают стадионы команд ЛЧ?
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 03:27 |
88
0

От Бернабеу до Азерсун Арены. Сколько вмещают стадионы команд ЛЧ?

Опубликованы вместимости всех стадионов команд-участниц Лиги чемпионов сезона 2025/26

18 сентября 2025, 03:27 |
88
0
От Бернабеу до Азерсун Арены. Сколько вмещают стадионы команд ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября шестью матчами стартовала Лига чемпионов сезона 2025/26.

В связи с этим известный статистический портал Transfermarkt опубликовал списки стадионов команд-участниц турнира: с наибольшей и наименьшей вместимостью.

Домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» способен принять наибольшее количество болельщиков – 83 186, стадион «Карабаха» «Азерсун Арена» – наименьшее (5 800).

Стадионы с наибольшей вместимостью в текущем сезоне Лиги чемпионов

  • 83 186 – Сантьяго Бернабеу (Реал)
  • 81 365 – Сигнал Идуна Парк (Боруссия)
  • 75 923 – Джузеппе Меацца (Интер)
  • 75 000 – Альянц Арена (Бавария)
  • 70 460 – Метрополитано (Атлетико)
  • 68 100 – Эштадиу да Луш (Бенфика)
  • 67 394 – Велодром (Марсель)
  • 62 850 – Тоттенхэм Стедиум (Тоттенхэм Хотспур)
  • 61 276 – Энфилд (Ливерпуль)
  • 60 704 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)

Стадионы с наименьшей вместимостью в текущем сезоне Лиги чемпионов

  • 5 800 – Азерсун Арена (Карабах)
  • 8 500 – Аспмира (Буде-Глимт)
  • 9 394 – Стелиос Кириакидис (Пафос)
  • 9 512 – Стад Жозеф Марьен (Юнион Сен-Жилуаз)
  • 18 525 – Стад Луи II (Монако)
  • 19 370 – Фортуна Арена (Славия)
  • 23 500 – Ла Керамика (Вильярреал)
  • 23 804 – Алматы Орталык (Кайрат)
  • 24 950 – Гевисс Стедиум (Аталанта)
  • 29 062 – Ян Брейдель (Брюгге)
По теме:
Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо
Наставник Интера: «Мы старались нейтрализовать сильные стороны Аякса»
Наставник Аталанты: «Очевидно, что ПСЖ находится на слишком высоком уровне»
Лига чемпионов болельщики статистика Transfermarkt стадион Сантьяго Бернабеу Карабах Агдам Реал Мадрид
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 15
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Футбол | 18 сентября 2025, 03:59 0
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды

Лука Мейреллиш стал автором единственного гола в игре с Полесьем Ставки

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Футбол | 18.09.2025, 00:12
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем