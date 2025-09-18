Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренеры Ювентуса и Боруссии Д уже были причастны к матчу со счетом 4:4
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 02:14 | Обновлено 18 сентября 2025, 02:20
25 лет назад Ковач и Тудор забили в игре Лиги чемпионов с таким же исходом

Getty Images/Global Images Ukraine

25 лет назад тренеры «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии», Игор Тудор и Нико Ковач, уже были причастны к матчу со счетом 4:4, однако в роли игроков.

16 сентября состоялась игра 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

В 2000 году нынешние наставники «Старой синьоры» и «пчел», Тудор и Ковач, участвовали в матче с таким же исходом (4:4). Игра была между «Гамбургом» и «Ювентусом», где Игор («Ювентус») отличился забитым мячом на 6-й минуте – первый гол встречи, а Нико (в составе «Гамбурга») – на 82-й минуте, последний в матче.

Ювентус Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Игор Тудор Нико Ковач статистика Гамбург
