Тренеры Ювентуса и Боруссии Д уже были причастны к матчу со счетом 4:4
25 лет назад Ковач и Тудор забили в игре Лиги чемпионов с таким же исходом
25 лет назад тренеры «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии», Игор Тудор и Нико Ковач, уже были причастны к матчу со счетом 4:4, однако в роли игроков.
16 сентября состоялась игра 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.
В 2000 году нынешние наставники «Старой синьоры» и «пчел», Тудор и Ковач, участвовали в матче с таким же исходом (4:4). Игра была между «Гамбургом» и «Ювентусом», где Игор («Ювентус») отличился забитым мячом на 6-й минуте – первый гол встречи, а Нико (в составе «Гамбурга») – на 82-й минуте, последний в матче.
Football is scripted?— KinG £ (@xKGx__) September 17, 2025
Yesterday, in the first round, Juventus (Tudor) drew 4-4 against Borussia Dortmund (Kovač) in a crazy Champions League match.
The crazy part? 25 years ago, Juve also drew 4-4 with Hamburg in the first round and even weirder, Tudor and Kovač scored for… pic.twitter.com/PHkJvUOE3L
