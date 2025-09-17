Лига чемпионов17 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:22
ВИДЕО. Чемпионский старт. Конкурент Забарного забил быстрый гол в ЛЧ
Парижане играют с «Аталантой»
В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».
Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.
На 3-й минуте парижане вышли вперед, автором гола стал центральный защитник Маркиньос.
ВИДЕО. Чемпионский старт. Конкурент Забарного забил быстрый гол в ЛЧ
У Энрике все атакуют, кроме вратаря.
