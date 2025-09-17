Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Чемпионский старт. Конкурент Забарного забил быстрый гол в ЛЧ
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:22
ВИДЕО. Чемпионский старт. Конкурент Забарного забил быстрый гол в ЛЧ

Парижане играют с «Аталантой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.

На 3-й минуте парижане вышли вперед, автором гола стал центральный защитник Маркиньос.

