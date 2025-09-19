Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов 2025/2026

Легендарный англичанин выбрал мадридский «Реал»

Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов 2025/2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» англичанин Дэвид Бекхэм выбрал победителя Лиги чемпионов 2025/2026.

«Я думаю, что ПСЖ снова будет близок к победе в этом году, но я все же выберу «Реал Мадрид», — отметил Дэвид Бекхэм.

«Реал» стартовал в Лиге чемпионов с победы в Мадриде над «Марселем» (2:1). «ПСЖ» в первом матче не оставил шансов «Аталанте» (3:0).

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

Дэвид Бекхэм Реал Мадрид Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
