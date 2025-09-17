Андрей АНИЩЕНКО: «Проверили свои силы с командой УПЛ»

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал итоги кубкового матча против ЛНЗ.

– Если бы мы не потеряли целую группу игроков перед этим матчем из-за вызовов в сборную, травмы и дисквалификации, – картина игры была бы другой. Те игроки, на которых мы сегодня не рассчитывали — это как раз футболисты атакующего звена.

– Несмотря на все эти факторы, ваша команда действительно сыграла довольно неплохо. Было ли у вас чувство, что выиграть в этом противостоянии вполне возможно?

– В победу нужно верить до последнего, мы и надеялись на это, мы пытались одержать ее. Интересно было проверить свои силы в игре с командой УПЛ. Соперник имеет хороших исполнителей в атаке, было сложно, но мы в большинстве своем справились. Считаю, что нам немного не хватило ротации.

– Старт сезона для «Металлиста» показался довольно неудачным: после пяти туров в Первой лиге есть только два турнирных балла, а теперь еще и вылет из Кубка. Какая ситуация в команде или все под контролем?

– Да, все под контролем. Держимся и двигаемся дальше. Проблема в том, что по разным обстоятельствам мы ни разу не сыграли стабильным составом. Это сильно влияет, ведь результат зависит от выходящих на поле игроков. Когда меняется почти половина состава перед каждым матчем — стабильность найти очень трудно.