Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не все понравилось в нашей игре»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился впечатлениями после победы своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины против харьковского «Металлиста» (2:0).

– Как вам сегодняшняя игра, все понравилось?

– Если говорить о нашей команде – не все понравилось. Ведь между сезонами мы провели серьезные изменения: многие футболисты ушли, много новых пришло. Конечно, нужно время, чтобы они поняли наши требования, принципы и стиль игры. По поводу самого матча – приятно побеждать, но любой кубковый поединок никогда не бывает простым, и сегодняшний – не исключение. Это был довольно сложный матч, несмотря на то, что в «Металлисте» играло много молодых футболистов. Я сам когда-то работал с молодой командой и знаю, что конкурировать с уже сформированными игроками непросто. Поэтому хочу поблагодарить "Металлиста" за игру и отметить, что матч был совсем не легким.

– Были ли сомнения в сегодняшней победе?

– Выходя на поле, всегда хочется выигрывать. Но еще раз повторю: кубок интересен именно тем, что здесь нет легких игр. Уже сейчас мы видим, как многие команды из нашей лиги вылетели. Поэтому важно сохранять концентрацию. Мы настраивали футболистов на трудный матч и так оно и было. При счете 1:0 «Металлист» имел стопроцентный момент: умертви они – и неизвестно, как бы все сложилось дальше. Такие поединки нельзя недооценивать.

– Благодаря чему харьковчане смогли навязать борьбу и испортить вам нервы?

– Я уже говорил: это молодая команда, футболисты с большой мотивацией. Они стремятся вырасти у качественных, сильных игроков. Именно благодаря мотивации и хорошему качеству игры они выглядят конкурентными. Уверен, что в первой лиге «Металлист» сможет создавать проблемы любому.

– Успеет ли ваш коллектив восстановиться после этого матча?

– Мы будем делать все возможное, чтобы ребята восстановились. Если хотим выступать на двух фронтах – в чемпионате и в Кубке – должны быть готовы выдерживать такой график.