  4. Тренер оценил новость о том, что Динамо не отпустило игрока в сборную
Сборная УКРАИНЫ
19 сентября 2025, 03:08 |
Тренер оценил новость о том, что Динамо не отпустило игрока в сборную

Сообщалось, что «Динамо» помешало Михавку поехать на юношеский чемпионат мира

УАФ. Дмитрий Михайленко

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что ряд украинских и зарубежных клубов отказался отпустить своих игроков в сборную Украины U-20 на чемпионат мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили. Речь шла и о киевском «Динамо» и Тарасе Михавко.

Информацию журналиста прокомментировал наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко.

– Вацко назвал клубы, которые не отпустили игроков на ЧМ. Как прокомментируете его слова?

– Я еще не смотрел. Не знаю, буду ли смотреть. Сейчас я уже сосредоточен на команде, игроках и наших играх. Поэтому нет смысла что-то обсуждать.

– Несколько дней назад вы в интервью нам говорили, что украинские клубы отпускают игроков. Что изменилось?

– Сначала было так, а потом не отпустили. Такое бывает.

Динамо Киев Дмитрий Михайленко Виктор Вацко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Тарас Михавко
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
