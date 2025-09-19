Тренер оценил новость о том, что Динамо не отпустило игрока в сборную
Сообщалось, что «Динамо» помешало Михавку поехать на юношеский чемпионат мира
Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что ряд украинских и зарубежных клубов отказался отпустить своих игроков в сборную Украины U-20 на чемпионат мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили. Речь шла и о киевском «Динамо» и Тарасе Михавко.
Информацию журналиста прокомментировал наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко.
– Вацко назвал клубы, которые не отпустили игроков на ЧМ. Как прокомментируете его слова?
– Я еще не смотрел. Не знаю, буду ли смотреть. Сейчас я уже сосредоточен на команде, игроках и наших играх. Поэтому нет смысла что-то обсуждать.
– Несколько дней назад вы в интервью нам говорили, что украинские клубы отпускают игроков. Что изменилось?
– Сначала было так, а потом не отпустили. Такое бывает.
