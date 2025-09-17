Ори ДЭВИД: «Каждая кубковая игра – как финал»

Тренер «Кривбасса» Ори Дэвид поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Украины против «Чернигова».

– Ори, команда начала подготовку к выездному кубковому матчу против представителя Первой лиги – ФК «Чернигов». Какие сильные стороны соперника вы бы отметили?

– На самом деле Первая лига – это сложный чемпионат, поэтому нас ждет очень непростой матч. Особенно учитывая, что играем на выезде, да еще и на искусственном поле, а не на обычном газоне. Мы ожидаем очень тяжелую игру. Вообще, каждый кубковый матч – это как финал, поэтому мы должны очень серьезно подготовиться. Все сводится к победе – нет права на поражение. Нужно выигрывать и быстро завершить игру, чтобы пройти дальше.

– Вы уже упомянули, что команда будет играть на «Чернигов-Арене» на искусственном поле. Может ли это повлиять на игру?

– Это футбол. Я упомянул об этом, но это не может быть оправданием. Мы должны придерживаться своей философии, играть в свой футбол. Как я уже говорил, это кубковая встреча – главное победить. Мы сделаем все, чтобы выиграть матч и пройти дальше. Это совсем другой тип поединков – кубковые игры имеют свою специфику.

– На каких аспектах сейчас сосредоточены в подготовке?

– На самом деле у нас очень мало времени, ведь только вчера мы играли против «Полесья», а уже в среду матч с «Черниговом». То есть на подготовку у нас есть только три дня. Основная задача – восстановить игроков, подготовить их физически и ментально. К тому же нас ждет семичасовая поездка, поэтому основной акцент сейчас на восстановлении.

– Впереди напряженный игровой график, частые переезды и плотное расписание. Как команде удается сохранять свежесть и боевой тонус?

– Здесь важна также ментальная подготовка. Мы стараемся восстанавливать игроков не только физически, но и психологически. Это не обязательно на поле – можно использовать видеоанализ, чтобы показать нужные ситуации и не тратить лишнюю энергию. Да, много часов в пути, но мы уже привыкли к этому. Это не должно быть оправданием – мы должны выиграть матч.

– Планируются ли ротации в составе на кубковый матч, учитывая разницу в классе между командами и необходимость сохранять силы на матчи УПЛ?

– Нет, сейчас мы полностью сосредоточены на матче, который состоится в среду. Мы хотим пройти как можно дальше в Кубке, поэтому должны побеждать. Мы используем все доступные ресурсы в составе, чтобы одержать победу. А уже после этого будем думать о матчах в УПЛ. Сейчас – только Кубок.

Матч «Чернигов» – «Кривбасс» состоится 17 сентября в 13:00 по киевскому времени.