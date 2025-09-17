Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арне СЛОТ: «Исак может сыграть против Атлетико. Но точно не 90 минут»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 11:43 |
Наставник английского клуба ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В среду, 17 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Перед важным противостоянием главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот ответил на вопросы журналистов.

О матче против Атлетико: Если вы играете в Премьер-лиге, то в Лиге чемпионов качество такое же или даже немного выше. За многие годы под руководством Диего Симеоне «Атлетико» добился больших успехов в Ла Лиге, сумел выиграть чемпионат и выйти в финал Лиги чемпионов.

С этой командой сложно противостоять из-за их менталитета. В прошлый раз, когда я играл против них, Гризманн был великолепен. Но теперь у меня есть игроки, способные на такое же, как и Антуан. В то время, когда я был в «Фейеноорде», мои игроки, хотя я их и люблю, были не на том этапе карьеры, когда могли победить Симеоне.

О формате Лиги чемпионов: «Не стоит сразу бросаться и критиковать. Мне нравится, что всегда есть возможность посмотреть интересную игру.

Однако, мне не нравится, что в четвертой корзине есть команды, которым может быть легче играть, чем в корзине номер один. Не все команды играют друг с другом в лиге и это плохо для итогового результата.

Если бы вы спросили меня в прошлом сезоне после поражения от ПСЖ о формате турнира, я бы сказал: забудьте о первых восьми матчах. Нужно посмотреть, что будет через три или четыре года».

О поражении от ПСЖ в прошлой Лиге чемпионов: «Мы были так близки к победе. Луис Энрике сказал, что команда, победившая в той игре, выиграет и турнир, и он был прав. Мы были единственной командой, которая довела их до пенальти. Если уж приходится вылетать, то лучше проиграть команде, которая в итоге победит в турнире».

О присоединении Исака: «Он набирает форму после четырёх месяцев отсутствия полноценных тренировок с командой. Уже в «Ньюкасле» он доказал, что достаточно хорош, чтобы играть за «Ливерпуль». Исак может сыграть против «Атлетико». Но точно не 90 минут».

О позиции Собослаи, который играет правого защитника: «У нас есть четыре очень хороших полузащитника в форме: Эндо, Мак Аллистер, Гравенберх и Собослаи, а вот Кертис не в форме. Но у нас есть Фримпонг и Конор Брэдли на позиции правого защитника. У меня большой выбор игроков на каждую позицию.

О больших затратах на трансферы: «Это всего лишь комплимент, когда люди говорят, что мы потратили так много, поскольку это показывает, что игроки, которых мы приобрели, очень хороши».

Мы проделали большую работу, привлекли отличных игроков и уже снизили общий возраст игроков. Иногда мы берем 27-летних, но мы подписывает и игроков, которые готовы играть на высоком уровне уже в 21, 22 года. Все деньги, которые мы потратили, мы заработали, выигрывая лигу и продавая игроков, а в прошлом сезоне вообще почти ничего не покупали».

Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид Ливерпуль - Атлетико Арне Слот пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
