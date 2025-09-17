Президент и легенда Атлетико отдали честь Диогу Жоте перед матчем ЛЧ

17 сентября в первом туре Лиги чемпионов состоится матч между английским «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» из Испании.

Команды проведут футбольную дуэль в Ливерпуле на знаменитой арене «Энфилд».

Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.

За день до встречи президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо и легенда клуба Коке посетили мемориал памяти португальского вингера Диогу Жоты, который ранее выступал за «Ливерпуль», но летом 2025 года погиб в автокатастрофе.

Функционер вместе с футболистом оставили красно-белый букет и отдали дань уважения португальцу.