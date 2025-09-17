Президент и легенда Атлетико отдали честь Диогу Жоте перед матчем ЛЧ
Энрике Сересо и Коке посетили мемориал в честь португальца
17 сентября в первом туре Лиги чемпионов состоится матч между английским «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» из Испании.
Команды проведут футбольную дуэль в Ливерпуле на знаменитой арене «Энфилд».
Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.
За день до встречи президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо и легенда клуба Коке посетили мемориал памяти португальского вингера Диогу Жоты, который ранее выступал за «Ливерпуль», но летом 2025 года погиб в автокатастрофе.
Функционер вместе с футболистом оставили красно-белый букет и отдали дань уважения португальцу.
Nuestro presidente, Enrique Cerezo, y nuestro capitán, Koke, depositaron un ramo de flores rojiblancas en el espacio memorial en recuerdo a Diogo Jota situado en Anfield. Descanse en paz. pic.twitter.com/oDu2QHeFP0— Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025
