16 сентября 2025, 23:54 |
1297
2

ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден

Александр Усик поддержал Трубина и Судакова

16 сентября 2025, 23:54 |
1297
2
ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден
Instagram. Александр Усик

Александр Усик посетил матч «Бенфики» в Лиге чемпионов – абсолютный чемпион поддержал украинцев.

16 сентября «Бенфика» провела свой первый матч сезона ЛЧ против «Карабаха» и проиграла со счетом 2:3.

Украинские легионеры Георгий Судаков и Анатолий Трубин вышли в стартовом составе, и Судаков отметился 2 ассистами.

Усик поделился фото с матча в своем Instagram.

saltim
Усик как не придет на футбол вечно не к добру. То Полесье влетит то Бенфика. Нефартовый
Ответить
+1
Serhio Romano
У манекена с формой Карабаха копыта вместо ног
Ответить
+1
