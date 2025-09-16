Другие новости16 сентября 2025, 23:54 |
ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден
Александр Усик поддержал Трубина и Судакова
Александр Усик посетил матч «Бенфики» в Лиге чемпионов – абсолютный чемпион поддержал украинцев.
16 сентября «Бенфика» провела свой первый матч сезона ЛЧ против «Карабаха» и проиграла со счетом 2:3.
Украинские легионеры Георгий Судаков и Анатолий Трубин вышли в стартовом составе, и Судаков отметился 2 ассистами.
Усик поделился фото с матча в своем Instagram.
Усик как не придет на футбол вечно не к добру. То Полесье влетит то Бенфика. Нефартовый
У манекена с формой Карабаха копыта вместо ног
