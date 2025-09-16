ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден

Александр Усик посетил матч «Бенфики» в Лиге чемпионов – абсолютный чемпион поддержал украинцев.

16 сентября «Бенфика» провела свой первый матч сезона ЛЧ против «Карабаха» и проиграла со счетом 2:3.

Украинские легионеры Георгий Судаков и Анатолий Трубин вышли в стартовом составе, и Судаков отметился 2 ассистами.

Усик поделился фото с матча в своем Instagram.