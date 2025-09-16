Лига чемпионов16 сентября 2025, 22:36 | Обновлено 16 сентября 2025, 23:06
ВИДЕО. Реал ответил Марселю. Мбаппе реализовал пенальти в Лиге чемпионов
Килиан забил на 29-й минуте
Во вторник, 16 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
На 29-й минуте мадридцы сравняли счет – 1:1. Пенальти реализовал француз Килиан Мбаппе.
ВИДЕО. Реал ответил Марселю. Мбаппе реализовал пенальти в Лиге чемпионов
ГОЛ! Мбаппе, 22 мин, 1:0!
