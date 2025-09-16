Во вторник, 16 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

На 29-й минуте мадридцы сравняли счет – 1:1. Пенальти реализовал француз Килиан Мбаппе.

ВИДЕО. Реал ответил Марселю. Мбаппе реализовал пенальти в Лиге чемпионов

ГОЛ! Мбаппе, 22 мин, 1:0!