  ВИДЕО. Реал ответил Марселю. Мбаппе реализовал пенальти в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 22:36
ВИДЕО. Реал ответил Марселю. Мбаппе реализовал пенальти в Лиге чемпионов

Килиан забил на 29-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Во вторник, 16 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

На 29-й минуте мадридцы сравняли счет – 1:1. Пенальти реализовал француз Килиан Мбаппе.

