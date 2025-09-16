ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный чемпион мира 2018 сенсационно сменил клуб

Польская «Погонь» официально объявила о подписании французского левого защитника Бенжамена Менди.

Отмечается, что контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2 года.

Переход 31-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента после того, как в июле он покинул швейцарский «Цюрих». За пять месяцев в швейцарской команде Бенжамен сыграл всего восемь матчей и отдал одну голевую передачу.

В течение профессиональной карьеры Менди выступал за «Марсель» и «Манчестер Сити». Английский клуб он покинул после того, как его обвинили в изнасиловании.

С лета 2021 года по лето 2023 года чемпион мира 2018 года находился без клуба, находясь под давлением судебного расследования.