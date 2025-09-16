ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный чемпион мира 2018 сенсационно сменил клуб
Бенжамин Менди удивил переходом в польскую «Погонь»
Польская «Погонь» официально объявила о подписании французского левого защитника Бенжамена Менди.
Отмечается, что контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2 года.
Переход 31-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента после того, как в июле он покинул швейцарский «Цюрих». За пять месяцев в швейцарской команде Бенжамен сыграл всего восемь матчей и отдал одну голевую передачу.
В течение профессиональной карьеры Менди выступал за «Марсель» и «Манчестер Сити». Английский клуб он покинул после того, как его обвинили в изнасиловании.
С лета 2021 года по лето 2023 года чемпион мира 2018 года находился без клуба, находясь под давлением судебного расследования.
Bienvenue à Szczecin, Benjamin! 🔵🔴— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) September 16, 2025
Więcej 👉 https://t.co/G1EEqwRT4P#MENDY2026 pic.twitter.com/1IKfdbaobK
