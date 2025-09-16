Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный чемпион мира 2018 сенсационно сменил клуб
Польша
16 сентября 2025, 21:52
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный чемпион мира 2018 сенсационно сменил клуб

Бенжамин Менди удивил переходом в польскую «Погонь»

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный чемпион мира 2018 сенсационно сменил клуб
ФК Погонь. Бенжамен Менди

Польская «Погонь» официально объявила о подписании французского левого защитника Бенжамена Менди.

Отмечается, что контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2 года.

Переход 31-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента после того, как в июле он покинул швейцарский «Цюрих». За пять месяцев в швейцарской команде Бенжамен сыграл всего восемь матчей и отдал одну голевую передачу.

В течение профессиональной карьеры Менди выступал за «Марсель» и «Манчестер Сити». Английский клуб он покинул после того, как его обвинили в изнасиловании.

С лета 2021 года по лето 2023 года чемпион мира 2018 года находился без клуба, находясь под давлением судебного расследования.

трансферы Погонь Щецин чемпионат Польши по футболу Бенжамен Менди свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Погонь Щецин
