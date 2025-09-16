«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана

Советник президента житомирского «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал подписание украинского вратаря саудовского «Аль-Шабаба» Георгия Бущана:

«У нас качественные вратари. Георгий – игрок сборной Украины, мы помним его игру за «Динамо» Киев и рассчитываем на его помощь, но ему нужно побороться с нашими вратарями».

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.