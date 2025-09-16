Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана

Владимир Кныш утверждает, что Георгию место в старте не гарантировано

«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана
ФК Полесье. Владимир Кныш

Советник президента житомирского «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал подписание украинского вратаря саудовского «Аль-Шабаба» Георгия Бущана:

«У нас качественные вратари. Георгий – игрок сборной Украины, мы помним его игру за «Динамо» Киев и рассчитываем на его помощь, но ему нужно побороться с нашими вратарями».

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.

Георгий Бущан Владимир Кныш Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
