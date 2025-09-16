Украина. Премьер лига16 сентября 2025, 23:18 |
440
0
«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана
Владимир Кныш утверждает, что Георгию место в старте не гарантировано
16 сентября 2025, 23:18 |
440
0
Советник президента житомирского «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал подписание украинского вратаря саудовского «Аль-Шабаба» Георгия Бущана:
«У нас качественные вратари. Георгий – игрок сборной Украины, мы помним его игру за «Динамо» Киев и рассчитываем на его помощь, но ему нужно побороться с нашими вратарями».
Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2025, 10:02 4
Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича
Футбол | 16 сентября 2025, 23:11 6
Камило Дуран поразил ворота Анатолия на 48-й минуте, сделав счет 2:2
Футбол | 16.09.2025, 19:39
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
Бокс | 16.09.2025, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 08:28 3
15.09.2025, 07:05 5
16.09.2025, 00:17 3
15.09.2025, 15:25 12
15.09.2025, 06:14 1
14.09.2025, 21:20 8
14.09.2025, 21:07 23
15.09.2025, 01:36 2