Минус пять игроков. Атлетико едет в Ливерпуль без ключевых футболистов
Мадридский клуб представил список травмированных исполнителей
Мадридский «Атлетико» опубликовал список травмированных игроков, которые не смогут принять участие в матче первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Вместе с испанским клубом в Англию из-за повреждений не полетели пять футболистов: Хулиан Альварес, Джонни Кардосо, Алехандро Баэна, Тьяго Альмада и Хосе Мария Хименес.
Сколько времени продлится восстановление каждого из перечисленных игроков – пока неизвестно.
Матч между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 17 сентября на знаменитом стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00.
