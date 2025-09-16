Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 15:07 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:08
Минус пять игроков. Атлетико едет в Ливерпуль без ключевых футболистов

Мадридский клуб представил список травмированных исполнителей

Минус пять игроков. Атлетико едет в Ливерпуль без ключевых футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» опубликовал список травмированных игроков, которые не смогут принять участие в матче первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Вместе с испанским клубом в Англию из-за повреждений не полетели пять футболистов: Хулиан Альварес, Джонни Кардосо, Алехандро Баэна, Тьяго Альмада и Хосе Мария Хименес.

Сколько времени продлится восстановление каждого из перечисленных игроков – пока неизвестно.

Матч между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 17 сентября на знаменитом стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00.

Атлетико Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико травма Хулиан Альварес Джонни Кардосо Алехандро Баэна Тьяго Альмада Хосе Мария Хименес
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
