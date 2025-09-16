Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Было хуже». Легенда Реала – об обновленной Лиге чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:05
«Было хуже». Легенда Реала – об обновленной Лиге чемпионов

Гути доволен изменениями в европейском турнире

«Было хуже». Легенда Реала – об обновленной Лиге чемпионов
Гути

Бывший игрок мадридского «Реала» Гути высказал свое мнение о новом сезоне Лиги чемпионов и обновленном формате европейского турнира.

– Что вы думаете о новой Лиге чемпионов?

– Мы станем свидетелями одной из самых красивых Лиг чемпионов, ведь есть много команд, которые могут ее выиграть. «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Бавария» всегда сложная команда для победы, в Испании говорим о «Реале» и «Барселоне», во Франции – об огромном ПСЖ. Будет невероятно интересно наслаждаться этой Лигой чемпионов.

– А что насчет нового формата?

– Мне нравится, потому что раньше групповой этап был немного слабее, для больших команд практически невозможно было вылететь. Теперь, когда с самого начала приходится играть с сильными командами, нужно демонстрировать стабильность, чтобы продвигаться дальше.

Гути Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
