16 сентября 2025, 13:20
262
0
Реал является рекордсменом в истории ЛЧ по количеству набранных очков
Кто является ближайшим преследователем королевского клуба в общей исторической таблице?
Сегодня начнется новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.
Мадридский Реал начнет его как действующий рекордсмен турнира по общему количеству набранных очков (661).
Кроме Реала, 600+ очков в своем активе имеют Бавария (609) и Барселона (607).
Сводная общая таблица Лиги чемпионов, начиная с сезона 1992/93:
- 661 – Реал
- 609 – Бавария
- 607 – Барселона
- 445 – Манчестер Юнайтед
- 399 – Ювентус
- 356 – Челси
- 353 – Порту
- 340 – Милан
- 337 – Арсенал
- 301 – Ливерпуль
- 299 – ПСЖ
- 284 – Боруссия Дортмунд
- 282 – Интер
- 251 – Манчестер Сити
- 230 – Атлетико
- 209 – Лион
- 208 – Аякс
- 191 – Бенфика
- 175 – Валенсия
- 162 – ПСВ
Матчи, которые были переведены в дополнительное время, считаются сыгранными вничью.
Will anyone ever overtake Real Madrid in the all-time Champions League table? ⭐️ pic.twitter.com/KOwdTNnohx— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 16, 2025
