  Реал является рекордсменом в истории ЛЧ по количеству набранных очков
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 13:20
262
0

Реал является рекордсменом в истории ЛЧ по количеству набранных очков

Кто является ближайшим преследователем королевского клуба в общей исторической таблице?

Реал является рекордсменом в истории ЛЧ по количеству набранных очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня начнется новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

Мадридский Реал начнет его как действующий рекордсмен турнира по общему количеству набранных очков (661).

Кроме Реала, 600+ очков в своем активе имеют Бавария (609) и Барселона (607).

Сводная общая таблица Лиги чемпионов, начиная с сезона 1992/93:

  • 661 – Реал
  • 609 – Бавария
  • 607 – Барселона
  • 445 – Манчестер Юнайтед
  • 399 – Ювентус
  • 356 – Челси
  • 353 – Порту
  • 340 – Милан
  • 337 – Арсенал
  • 301 – Ливерпуль
  • 299 – ПСЖ
  • 284 – Боруссия Дортмунд
  • 282 – Интер
  • 251 – Манчестер Сити
  • 230 – Атлетико
  • 209 – Лион
  • 208 – Аякс
  • 191 – Бенфика
  • 175 – Валенсия
  • 162 – ПСВ

Матчи, которые были переведены в дополнительное время, считаются сыгранными вничью.

Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны
«Было хуже». Легенда Реала – об обновленной Лиге чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
