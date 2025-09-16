Реал является рекордсменом в истории ЛЧ по количеству набранных очков

Сегодня начнется новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

Мадридский Реал начнет его как действующий рекордсмен турнира по общему количеству набранных очков (661).

Кроме Реала, 600+ очков в своем активе имеют Бавария (609) и Барселона (607).

Сводная общая таблица Лиги чемпионов, начиная с сезона 1992/93:

661 – Реал

609 – Бавария

607 – Барселона

445 – Манчестер Юнайтед

399 – Ювентус

356 – Челси

353 – Порту

340 – Милан

337 – Арсенал

301 – Ливерпуль

299 – ПСЖ

284 – Боруссия Дортмунд

282 – Интер

251 – Манчестер Сити

230 – Атлетико

209 – Лион

208 – Аякс

191 – Бенфика

175 – Валенсия

162 – ПСВ

Матчи, которые были переведены в дополнительное время, считаются сыгранными вничью.