Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Для нас каждая игра очень принципиальна»

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (0:1) в матче 5-го тура УПЛ.

– Ярослав, во-первых, поздравляем тебя с Днем рождения! Сегодня был нервный матч. К сожалению, «Кривбасс» уступил. Прокомментируй противостояние.

– Спасибо за поздравления. Несмотря на результат, сегодня был действительно очень интересный матч против непростого соперника. У нас были возможности забивать голы как в первом тайме, так и во втором. Считаю, что заслуживали победу. Но футбол – такая штука, события в нем могут разворачиваться как угодно. Понесли поражение, но движемся дальше.

– Насколько принципиальной для «Кривбасса» была игра против «Полесья»?

– Для нас каждая игра очень принципиальна, особенно в начале чемпионата. С «Полесьем» всегда были интересные матчи – за выход в еврокубки в предыдущем сезоне, и сегодня также выдался интересный матч. Настраивались на сто процентов.

– Впереди три подряд выездных матча, три переезда. У команды хватит сил?

– Конечно, хватит. Тренерский штаб выберет правильный подход к тренировкам. У нас крутой штаб с массажистами – все профессионалы, делают свое дело на максимум. Поэтому команда подойдет ко всем матчам в оптимальной форме.

– Несколько слов нашим болельщикам, которые безумно и громко поддерживали нашу красно-белую команду.

– Большое спасибо всем за поддержку – это чрезвычайно важно для нас, для футбольной семьи «Кривбасс» и для Кривого Рога. Приглашаем и в дальнейшем приходить на домашние матчи и поддерживать команду.