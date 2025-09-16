Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 сентября 2025, 13:02 | Обновлено 16 сентября 2025, 13:29
Карьера пошла на спад. Чемпион мира 2018 перейдет к польскому середняку

Бенжамен Менди продолжит карьеру в клубе «Погонь» Щецин

Карьера пошла на спад. Чемпион мира 2018 перейдет к польскому середняку
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

31-летний французский фланговый защитник Бенжамен Менди решил досрочно покинуть «Цюрих» и перейти в новую команду.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист будет играть за польский «Погонь» Щецин.

Фланговий защитник переберться в новый клуб на правах свободного агента. Контракт будет подписан на два года.

За пять месяцев в швейцарской команде Бенжамен сыграл всего восемь матчей и отдал одну голевую передачу.

В течение профессиональной карьеры Менди выступал за «Марсель» и «Манчестер Сити». Английский клуб он покинул после того, как его обвинили в изнасиловании.

С лета 2021 года по лето 2023 года защитник находился без клуба, находясь под давлением судебного расследования. После закрытия дела Бенжамен вернулся в футбол и подписал контракт с «Лорьяном».

Бенжамен Менди Погонь Щецин чемпионат Польши по футболу трансферы Цюрих чемпионат Швейцарии по футболу Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
