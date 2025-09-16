Карьера пошла на спад. Чемпион мира 2018 перейдет к польскому середняку
Бенжамен Менди продолжит карьеру в клубе «Погонь» Щецин
31-летний французский фланговый защитник Бенжамен Менди решил досрочно покинуть «Цюрих» и перейти в новую команду.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист будет играть за польский «Погонь» Щецин.
Фланговий защитник переберться в новый клуб на правах свободного агента. Контракт будет подписан на два года.
За пять месяцев в швейцарской команде Бенжамен сыграл всего восемь матчей и отдал одну голевую передачу.
В течение профессиональной карьеры Менди выступал за «Марсель» и «Манчестер Сити». Английский клуб он покинул после того, как его обвинили в изнасиловании.
С лета 2021 года по лето 2023 года защитник находился без клуба, находясь под давлением судебного расследования. После закрытия дела Бенжамен вернулся в футбол и подписал контракт с «Лорьяном».
🚨🇵🇱 Benjamin Mendy has agreed to join Polish side Pogon Szczecin FC on two year contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2025
Mendy was available as free agent and will continue his career in Poland. pic.twitter.com/ug0OvJzAGH
