Приватбанк принял решение о дальнейшей судьбе Днепр-Арены
Стадион планируют продать
Акционерное общество Коммерческий банк «ПриватБанк» планирует продать один из крупнейших стадионов Украины «Днепр-Арену».
«ПриватБанк» продолжает политику снижения объемов принадлежащего банку недвижимого имущества, которое было передано на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам до национализации.
Банк планирует в конце сентября выставить на продажу через систему Prozorro футбольный стадион Днепра – «Днепр-Арена» (стадион «Металлург») и футбольную тренировочную базу в г. Днепр», – говорится в сообщении организации.
