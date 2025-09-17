Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Приватбанк принял решение о дальнейшей судьбе Днепр-Арены
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 18:44 |
Приватбанк принял решение о дальнейшей судьбе Днепр-Арены

Стадион планируют продать

Днепр-Арена

Акционерное общество Коммерческий банк «ПриватБанк» планирует продать один из крупнейших стадионов Украины «Днепр-Арену».

«ПриватБанк» продолжает политику снижения объемов принадлежащего банку недвижимого имущества, которое было передано на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам до национализации.

Банк планирует в конце сентября выставить на продажу через систему Prozorro футбольный стадион Днепра – «Днепр-Арена» (стадион «Металлург») и футбольную тренировочную базу в г. Днепр», – говорится в сообщении организации.

Приватбанк Днепр-Арена Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
