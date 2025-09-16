Давид РАЙЯ: «Я просто стараюсь делать все возможное»

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико»:

«Я пришел сюда, чтобы сделать шаг вперед в своей карьере. Я считаю, что это было правильное решение. Когда я пришел сюда, Аарон Рамсдейл был основным вратарем и играл. Я просто стараюсь делать все возможное на поле и вне его, чтобы дать тренеру повод выбрать меня.

Мы верим, мы хотим победить. Мы – «Арсенал», и мы играем, чтобы победить, без сомнения. Именно для этого мы играем в футбол. Это долгий путь в Лиге чемпионов и Премьер-лиге.

Унаи Симон? Мы играли друг против друга в предсезонных матчах. Мы не очень много об этом говорили, но как вратарь, мне не нужно говорить, что я о нем думаю, он великолепный вратарь, он является гарантией здесь и в национальной сборной».

Матч между «Атлетиком» Бильбао и «Арсеналом» состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.