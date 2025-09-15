ФОТО. Судакова: «От мужа остались только фотографии»

Жена футболиста «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета Судакова, опубликовала новый фотосет на своей странице в Instagram.

Украинская красавица тоскует по своему мужу, который сейчас находится в новом клубе, пока Лиза пребывает в Украине накануне рождения второго ребенка.

«От мужа остались только фотографии», – жена Судакова шутейно подошла к текущей ситуации, в которой находится пара.

«Мы ждем тебя в Португалии», – пишут ей болельщики лиссабонского клуба в комментариях.