ФОТО. Судакова: «От мужа остались только фотографии»
Елизавета Судакова поделилась романтической фотосессией
Жена футболиста «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета Судакова, опубликовала новый фотосет на своей странице в Instagram.
Украинская красавица тоскует по своему мужу, который сейчас находится в новом клубе, пока Лиза пребывает в Украине накануне рождения второго ребенка.
«От мужа остались только фотографии», – жена Судакова шутейно подошла к текущей ситуации, в которой находится пара.
«Мы ждем тебя в Португалии», – пишут ей болельщики лиссабонского клуба в комментариях.
