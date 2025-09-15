Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Судакова: «От мужа остались только фотографии»
Другие новости
15 сентября 2025, 22:35 |
1046
1

ФОТО. Судакова: «От мужа остались только фотографии»

Елизавета Судакова поделилась романтической фотосессией

15 сентября 2025, 22:35 |
1046
1
ФОТО. Судакова: «От мужа остались только фотографии»
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Жена футболиста «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета Судакова, опубликовала новый фотосет на своей странице в Instagram.

Украинская красавица тоскует по своему мужу, который сейчас находится в новом клубе, пока Лиза пребывает в Украине накануне рождения второго ребенка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«От мужа остались только фотографии», – жена Судакова шутейно подошла к текущей ситуации, в которой находится пара.

«Мы ждем тебя в Португалии», – пишут ей болельщики лиссабонского клуба в комментариях.

По теме:
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW
Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
фото lifestyle Бенфика Георгий Судаков Елизавета Судакова девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Футбол | 15 сентября 2025, 18:37 8
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе

Специалист ждет хорошего предложения

ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15 сентября 2025, 03:10 0
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру

Александр встретился с Клементе Руссо

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.09.2025, 21:23
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
бідненька, тримайся там!
Ответить
-1
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 27
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем