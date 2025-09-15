Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча
Португалия
15 сентября 2025, 18:32 |
295
0

Возглавить португальский клуб может Рубен Аморим

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает Крис Виилер.

По информации источника, кандидат в президенты португальского клуба Жоау Нороха Лопес высоко ценит тренерский талант 40-летнего специалиста. Он является главным претендентом на пост главного тренера «орлов», в составе которых выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Предложение может быть сделано в случае победы Жоау Нороха Лопеса на президентских выборах в клубе. Сейчас португальскую команду возглавляет Бруну Лаже.

Ранее сообщалось о том, что Судаков в ближайшее время может выйти в стартовом составе «Бенфики».

По теме:
Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед: «Команда никуда не двигается»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер дортмундской Боруссии возглавил клуб в Турции
Вирджил ван Дейк: «Он станет очень важной частью Ливерпуля»
Рубен Аморим Анатолий Трубин Георгий Судаков назначение тренера чемпионат Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бенфика Манчестер Юнайтед Бруну Лаже
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
