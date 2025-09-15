Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает Крис Виилер.

По информации источника, кандидат в президенты португальского клуба Жоау Нороха Лопес высоко ценит тренерский талант 40-летнего специалиста. Он является главным претендентом на пост главного тренера «орлов», в составе которых выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Предложение может быть сделано в случае победы Жоау Нороха Лопеса на президентских выборах в клубе. Сейчас португальскую команду возглавляет Бруну Лаже.

Ранее сообщалось о том, что Судаков в ближайшее время может выйти в стартовом составе «Бенфики».