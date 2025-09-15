Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча
Возглавить португальский клуб может Рубен Аморим
Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает Крис Виилер.
По информации источника, кандидат в президенты португальского клуба Жоау Нороха Лопес высоко ценит тренерский талант 40-летнего специалиста. Он является главным претендентом на пост главного тренера «орлов», в составе которых выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Предложение может быть сделано в случае победы Жоау Нороха Лопеса на президентских выборах в клубе. Сейчас португальскую команду возглавляет Бруну Лаже.
Ранее сообщалось о том, что Судаков в ближайшее время может выйти в стартовом составе «Бенфики».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец считает себя номером один рейтинга P4P
Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»