Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Реал имеет безумный план по подписанию одного из лучших игроков мира

Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2027 году

Реал имеет безумный план по подписанию одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мадридский «Реал» интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб может подписать 33-летнего футболиста летом 2027 года, когда закончится его контракт с мерсисайдцами.

Стоит отметить, что на тот момент игроку уже исполнится 35 лет.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Мохамед Салах Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Victor673256ua
Доріжка вільних агентів до Реала вже не те що протоптана, а вже заасфальтована і навіть розмітка з освітленням є
