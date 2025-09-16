Реал имеет безумный план по подписанию одного из лучших игроков мира
Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2027 году
Мадридский «Реал» интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, королевский клуб может подписать 33-летнего футболиста летом 2027 года, когда закончится его контракт с мерсисайдцами.
Стоит отметить, что на тот момент игроку уже исполнится 35 лет.
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
