Реал имеет безумный план по подписанию одного из лучших игроков мира

Мадридский «Реал» интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб может подписать 33-летнего футболиста летом 2027 года, когда закончится его контракт с мерсисайдцами.

Стоит отметить, что на тот момент игроку уже исполнится 35 лет.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.