КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»

Фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч с «Оболонью» в пятом туре Украинской Премьер-лиги (2:2).

– Что помешало удержать победный счет до конца матча?

– Скорее всего, концентрация, потому что мы пропустили на последних минутах. Сделаем разбор и необходимые выводы. Уже думаем о следующей игре.

– Расскажите о своем забитом мяче и передаче Виталия Буяльского, который оформил уже четвёртую результативную передачу.

– Такие футболисты, как Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко, могут в любой момент изменить ход игры. Каждый знает их сильные стороны. В любой момент Виталий может сделать передачу – главное вовремя открыться. То же самое касается Андрея Ярмоленка. Ты понимаешь, кто на что способен на поле, и должен быть к этому готов.

– У «Динамо» очень насыщенный календарь. Как себя чувствуете? Удается ли хоть немного отдыхать между переездами и играми?

– Два месяца мы не были дома из-за сборов, матчей и переездов. Потом во время паузы на игры сборных удалось немного отдохнуть. Сейчас несколько матчей играем в Киеве, поэтому все более-менее нормально, готовимся. Пока есть время на отдых, конечно, отдыхаем дома и готовимся к каждой следующей игре.

– Впереди кубковый матч против «Александрии». Как перестраиваетесь с одного турнира на другой?

– Нет времени что-то придумывать. Это просто еще одна игра, кубковая, противостояние состоит из одного матча, поэтому нужно еще больше концентрации, чтобы выжать максимум и пройти в следующий этап. Будем готовиться.