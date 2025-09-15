Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Брага
14.09.2025 22:30 – FT 0 : 1
Жил Висенте
Португалия
15 сентября 2025, 03:37 | Обновлено 15 сентября 2025, 06:39
Брага снова не смогла победить в чемпионате и потерпела домашнее поражение

В чемпионате Португалии завершились матчи 5-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября было сыграно 3 матча пятого тура чемпионата Португалии.

«Эштрела» дома не справилась с «Виторией». За гостей забили Оливейра и Ндое, которые обеспечили «Витории» победу – 0:2. С таким же счетом завершилась встреча «Ароки» с «Каза Пией».

Откровенно провальный старт чемпионата у «Браги». В матче 5-го тура команда уступила дома клубу «Жил Висенте» – 0:1.

«Брага» в чемпионате не может выиграть третью игру подряд. До матча с «Жил Висенте» у команды две ничьи со счетом – 2:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Португалия чемпионаты. 5-й тур

Эштрела Амадора – Витория Гимараеш – 0:2

Голы: Оливейра, 33, Ндое, 90

Арока – Каза Пия – 0:2

Голы: Касьяно, 14, Соуса, 67

Брага – Жил Висенте – 0:1

Гол: Пабло, 45+2

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло (Жил Висенте).
