Брага снова не смогла победить в чемпионате и потерпела домашнее поражение
В чемпионате Португалии завершились матчи 5-го тура
14 сентября было сыграно 3 матча пятого тура чемпионата Португалии.
«Эштрела» дома не справилась с «Виторией». За гостей забили Оливейра и Ндое, которые обеспечили «Витории» победу – 0:2. С таким же счетом завершилась встреча «Ароки» с «Каза Пией».
Откровенно провальный старт чемпионата у «Браги». В матче 5-го тура команда уступила дома клубу «Жил Висенте» – 0:1.
«Брага» в чемпионате не может выиграть третью игру подряд. До матча с «Жил Висенте» у команды две ничьи со счетом – 2:2.
Португалия чемпионаты. 5-й тур
Эштрела Амадора – Витория Гимараеш – 0:2
Голы: Оливейра, 33, Ндое, 90
Арока – Каза Пия – 0:2
Голы: Касьяно, 14, Соуса, 67
Брага – Жил Висенте – 0:1
Гол: Пабло, 45+2
События матча
