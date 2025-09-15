ВИДЕО. Сухой лист. Ди Мария забил гол в Аргентине прямым ударом с углового
Анхель отличился за Росарио Сентраль в матче 8-го тура чемпионата против Бока Хуниорс
14 сентября состоялся матч восьмого тура чемпионата Аргентины 2025/26 между командами Росарио Сентраль и Бока Хуниорс.
Поединок прошел на стадионе Хиганте де Арройито. Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол в составе хозяев на 24-й минуте забил именитый 37-летний вингер Анхель Ди Мария.
Ди Мария поразил ворота соперников прямым ударом с углового, оформив «сухой лист».
Анхель перебрался в родной Росарио летом этого года из лиссабонской Бенфики. Для него это уже четвертый мяч в восьми встречах в чемпионате Аргентины.
В таблице аргентинского первенства Росарио Сантраль занимает шестое место в группе B с 11 очками. Бока Хуниорс идет четвертым в группе А.
Чемпионат Аргентины. 8-й тур
Росарио Сентраль – Бока Хуниорс – 1:1
Голы: Ди Мария, 24 – Батталья, 20
🤳 Golazo Olímpico de Di María para poner el empate parcial en el Gigante #VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/1FD3fPVoXS— Rosario Central (@RosarioCentral) September 14, 2025
Видеообзор матча Росарио Сентраль – Бока Хуниорс (1:1)
