  ВИДЕО. Сухой лист. Ди Мария забил гол в Аргентине прямым ударом с углового
Аргентина
15 сентября 2025, 02:45
156
0

Анхель отличился за Росарио Сентраль в матче 8-го тура чемпионата против Бока Хуниорс

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялся матч восьмого тура чемпионата Аргентины 2025/26 между командами Росарио Сентраль и Бока Хуниорс.

Поединок прошел на стадионе Хиганте де Арройито. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в составе хозяев на 24-й минуте забил именитый 37-летний вингер Анхель Ди Мария.

Ди Мария поразил ворота соперников прямым ударом с углового, оформив «сухой лист».

Анхель перебрался в родной Росарио летом этого года из лиссабонской Бенфики. Для него это уже четвертый мяч в восьми встречах в чемпионате Аргентины.

В таблице аргентинского первенства Росарио Сантраль занимает шестое место в группе B с 11 очками. Бока Хуниорс идет четвертым в группе А.

Чемпионат Аргентины. 8-й тур

Росарио Сентраль – Бока Хуниорс – 1:1

Голы: Ди Мария, 24 – Батталья, 20

Видеообзор матча Росарио Сентраль – Бока Хуниорс (1:1)

Росарио Сентраль Анхель Ди Мария Бока Хуниорс видео голов и обзор чемпионат Аргентины по футболу сухой лист
