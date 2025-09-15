Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довбик обратился к Ванату после его первого гола за Жирону
Испания
15 сентября 2025, 22:00 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:33
1001
2

Владислав помог каталонцам набрать первые очки в сезоне

Довбик обратился к Ванату после его первого гола за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав пост: «Вместе» и отметив аккаунт клуба. В комментариях на гол Артема отреагировал бывший нападающий «Жироны» Артем Довбик.

«Браво, Рысь 🙌💪🏼‎», – написал Артем.

Интересно, что Артем Довбик также сумел отличиться своим первым голом за «Жирону» в своем дебютном матче, забив «Реал Сосьедаду» в августе 2023 года.

Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Жирона Артем Довбик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Prokop_Andriy
напевно сам Довбик трохи засумував за ті часи коли був основним та найкращим бомбардиром
Ответить
0
Lulinnha
В Риме Артёма называют "Спящий гладиатор". Таким его видят журналисты. Но не Рысью... 
Ответить
0
