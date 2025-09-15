Довбик обратился к Ванату после его первого гола за Жирону
Владислав помог каталонцам набрать первые очки в сезоне
Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.
После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав пост: «Вместе» и отметив аккаунт клуба. В комментариях на гол Артема отреагировал бывший нападающий «Жироны» Артем Довбик.
«Браво, Рысь 🙌💪🏼», – написал Артем.
Интересно, что Артем Довбик также сумел отличиться своим первым голом за «Жирону» в своем дебютном матче, забив «Реал Сосьедаду» в августе 2023 года.
