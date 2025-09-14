Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Евгений ВОЛЫНЕЦЬ: «Главное сегодня было получить три очка»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 18:42 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:30
0

Евгений ВОЛЫНЕЦЬ: «Главное сегодня было получить три очка»

Вратарь «Полесья» – о ключевом сейве в игре и конкуренции голкиперов

Евгений ВОЛЫНЕЦЬ: «Главное сегодня было получить три очка»
ФК Полесье

В матче «Кривбасс» – «Полесье» (0:1) одним из героев стал вратарь хозяев Евгений Волынец, который спас команду после выхода Мендозы один на один. После игры он поделился своими впечатлениями эксклюзивно для Sport.ua.

– Прокомментируйте сегодняшнюю игру.

– Главное, что победили, мы довольны результатами. Самое главное сегодня было завоевать три очка. Мы это сделали, хотя было очень сложно.

– Расскажите, как провели паузу на сборные? Каким аспектам уделяли больше всего внимания?

– Работали в обычном режиме, где-то было по две тренировки. В принципе, не очень отличалось от недельного цикла, когда паузы нет. Готовились, оттачивали те моменты, на которых настаивал тренер. Как показывает результат, хорошо отработали.

– У «Кривбасса» был очень опасный момент в первом тайме, у Мендозы, когда он вышел один на один. Прокомментируйте вашу игру в этом моменте и момент в целом.

– В принципе, ничего такого. Выходил один на один, я сблизился, он в меня попал и все, на этом все закончилось.

– Конкуренция вратарского звена «Полесья» сейчас очень горячая. Как планируете выигрывать у конкурентов по позиции?

– Я думаю, что тренировки показывают. Будем хорошо работать, а там уже будет решать тренер.

Игорь Лисенко, для Sport.ua

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
