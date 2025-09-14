Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 18:38 |
349
0
ВИДЕО. Одарюк вывел Полтаву вперед в матче с Карпатами
Украинский нападающий отличился взятием ворот на 21-й минуте
14 сентября 2025, 18:38 |
349
0
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».
Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте счет в матче открыл нападающий гостей Владимир Одарюк.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте
Футбол | 14 сентября 2025, 11:37 25
Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси
Футбол | 14.09.2025, 19:16
Футбол | 14.09.2025, 12:37
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Комментарии 0
Популярные новости
14.09.2025, 04:20 14
13.09.2025, 19:54 19
14.09.2025, 10:27 1
13.09.2025, 00:59 1
13.09.2025, 07:10 7
12.09.2025, 20:23 11
13.09.2025, 00:01