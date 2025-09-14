Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 18:38 |
ВИДЕО. Одарюк вывел Полтаву вперед в матче с Карпатами

Украинский нападающий отличился взятием ворот на 21-й минуте

СК Полтава

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте счет в матче открыл нападающий гостей Владимир Одарюк.

По теме:
ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
Артур МИКИТИШИН: «Полесье заслужило победу»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хуже всего сыграли в атаке, ведь не забили»
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
