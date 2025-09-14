Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 16:32 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:37
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари

Юрий Климчук поразил ворота луганцев в средине первого тайма

ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
ФК Колос.

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на номинально домашнем стадионе принимает кузнечный Колос.

Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии, и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.

После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.

