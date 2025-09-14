ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
Юрий Климчук поразил ворота луганцев в средине первого тайма
В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на номинально домашнем стадионе принимает кузнечный Колос.
Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии, и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.
После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь не собирается покидать Париж
Авторитетный специалист высказал свое мнение относительно отставки Сергея Реброва