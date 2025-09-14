ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на номинально домашнем стадионе принимает кузнечный Колос.

Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии, и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.

После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.

