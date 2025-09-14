Сыграет ли Ванат? Стали известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона
Матч 4-го тура Ла Лиги 2025/26 состоится 14 сентября в 15:00
14 сентября состоится матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.
Поединок пройдет на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
В стартовом составе жиронцев выйдет украинский нападающий Владислав Ванат. Владислав Крапивцов оказался в запасе, а Виктор Цыганков пропустит эту игру из-за травмы.
Стали известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона:
𝐎𝐍𝐙𝐄! 💛#CeltaGirona pic.twitter.com/ICO5cbORpe— Girona FC (@GironaFC) September 14, 2025
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #CeltaGirona ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/5Zfvo5xUxx— Celta (@RCCelta) September 14, 2025
