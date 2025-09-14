Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Ванат? Стали известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона
Испания
14 сентября 2025, 14:14 | Обновлено 14 сентября 2025, 14:34
888
0

Сыграет ли Ванат? Стали известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона

Матч 4-го тура Ла Лиги 2025/26 состоится 14 сентября в 15:00

14 сентября 2025, 14:14 | Обновлено 14 сентября 2025, 14:34
888
0
Сыграет ли Ванат? Стали известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона
ФК Жирона. Владислав Ванат

14 сентября состоится матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.

Поединок пройдет на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе жиронцев выйдет украинский нападающий Владислав Ванат. Владислав Крапивцов оказался в запасе, а Виктор Цыганков пропустит эту игру из-за травмы.

Стали известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона:

По теме:
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Осасуна – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Сельта - Жирона стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?
Футбол | 14 сентября 2025, 10:40 13
Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?
Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?

Идеи, чем заняться испанскому наставнику в сезоне 2025/26

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14 сентября 2025, 08:10 17
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»

Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится

Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
Футбол | 14.09.2025, 14:33
Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 5
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем