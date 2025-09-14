Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 13:18 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:22
181
0

Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей

Горняки провели 1000-й матч в чемпионатах Украины

14 сентября 2025, 13:18 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:22
181
0
Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей
ФК Шахтер

Вслед за «Динамо» 1000-й матч в чемпионатах Украины провел «Шахтер». Причем, как и киевляне, горняки не смогли отметить большой юбилей победой, нарушив давнюю традицию. Ведь в предыдущих памятных поединках с двумя нулями на конце, оранжево-черные, начиная с 300-го неизменно праздновали викторию, а, начиная с 400-го еще и забивали не менее трех мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Шахтера в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Тренер «Шахтера»

Соперник

Счет

1-й

07.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Металлург З

1:1 (г)

100-й

01.12.1994

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Нива Т

0:2 (г)

200-й

10.04.1998

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Таврия

3:3 (г)

300-й

20.07.2001

Виктор ПРОКОПЕНКО

Полиграфтехника

2:1 (д)

400-й

05.03.2005

Мирча ЛУЧЕСКУ

Волынь

3:1 (д)

500-й

22.04.2008

Мирча ЛУЧЕСКУ

Заря

4:1 (г)

600-й

13.08.2011

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр

3:1 (г)

700-й

15.03.2015

Мирча ЛУЧЕСКУ

Олимпик

6:0 (д)

800-й

29.07.2018

Паулу ФОНСЕКА

Арсенал

3:0 (д)

900-й

30.10.2021

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Десна

4:1 (д)

1000-й

13.09.2025

Арда ТУРАН

Металлист 1925

1:1 (г)

По теме:
Матч Кривбасса и Полесья был прерван из-за тревоги
Милевский отреагировал на фиаско Динамо в УПЛ: «Шахтер тоже потерял очки»
Караваев, забив мяч в матче с Оболонью, отпраздновал голевой юбилей
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13 сентября 2025, 20:48 8
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»

«Горняки» сыграли вничью 1:1

Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?
Футбол | 14 сентября 2025, 10:40 12
Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?
Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?

Идеи, чем заняться испанскому наставнику в сезоне 2025/26

От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге
Футбол | 14.09.2025, 13:31
От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге
От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
13.09.2025, 04:58
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 5
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
13.09.2025, 04:22
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем