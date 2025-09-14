Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей
Горняки провели 1000-й матч в чемпионатах Украины
Вслед за «Динамо» 1000-й матч в чемпионатах Украины провел «Шахтер». Причем, как и киевляне, горняки не смогли отметить большой юбилей победой, нарушив давнюю традицию. Ведь в предыдущих памятных поединках с двумя нулями на конце, оранжево-черные, начиная с 300-го неизменно праздновали викторию, а, начиная с 400-го еще и забивали не менее трех мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Шахтера в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Тренер «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Металлург З
|
1:1 (г)
|
100-й
|
01.12.1994
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Нива Т
|
0:2 (г)
|
200-й
|
10.04.1998
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Таврия
|
3:3 (г)
|
300-й
|
20.07.2001
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Полиграфтехника
|
2:1 (д)
|
400-й
|
05.03.2005
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Волынь
|
3:1 (д)
|
500-й
|
22.04.2008
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Заря
|
4:1 (г)
|
600-й
|
13.08.2011
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр
|
3:1 (г)
|
700-й
|
15.03.2015
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Олимпик
|
6:0 (д)
|
800-й
|
29.07.2018
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Арсенал
|
3:0 (д)
|
900-й
|
30.10.2021
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Десна
|
4:1 (д)
|
1000-й
|
13.09.2025
|
Арда ТУРАН
|
Металлист 1925
|
1:1 (г)
