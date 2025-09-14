Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей

Вслед за «Динамо» 1000-й матч в чемпионатах Украины провел «Шахтер». Причем, как и киевляне, горняки не смогли отметить большой юбилей победой, нарушив давнюю традицию. Ведь в предыдущих памятных поединках с двумя нулями на конце, оранжево-черные, начиная с 300-го неизменно праздновали викторию, а, начиная с 400-го еще и забивали не менее трех мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Шахтера в чемпионатах Украины