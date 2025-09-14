Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Караваев, забив мяч в матче с Оболонью, отпраздновал голевой юбилей
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 13:08 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:17
124
0

33-летний защитник «Динамо» забил 50-й мяч в карьере, в том числе 35-й - в УПЛ

ФК Динамо. Александр Караваев

В матче с «Оболонью» (2:2) 33-летний защитник динамовцев Александр Караваев забил 50-й мяч в карьере. 35 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках, 5 – в Кубке Украины и 3 – в сборной Украины. На клубном уровне Александр 31 мяч забил за «Зарю», 13 – за «Динамо» и 3 – за «Севастополь».

Чтобы выйти на рубеж «50» Караваеву понадобилось 436 матчей. А во временном исчислении – 12 лет 355 дней, начиная с голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 23 сентября 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Кривбассом» в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в карьере Александра Караваева

Сезон

Клуб Караваева

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2012/13

Севастополь

-

1

-

-

1

2013/14

Севастополь

2

-

-

-

2

2014/15

Заря

2

-

-

-

2

2015/16

Заря

8

4

-

3

15

2016/17

Заря

6

-

-

-

6

2017/18

Заря

1

-

-

-

1

2018/19

Заря

8

-

2

-

10

2020/21

Динамо

2

-

-

-

2

2022/23

Динамо

-

-

2

-

2

2023/24

Динамо

2

-

1

-

3

2024/25

Динамо

3

-

2

-

5

2025/26

Динамо

1

-

-

-

1

Итого

35

5

7

3

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
Матч Кривбасса и Полесья был прерван из-за тревоги
Милевский отреагировал на фиаско Динамо в УПЛ: «Шахтер тоже потерял очки»
Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей
цифры и факты Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
