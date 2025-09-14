Караваев, забив мяч в матче с Оболонью, отпраздновал голевой юбилей

В матче с «Оболонью» (2:2) 33-летний защитник динамовцев Александр Караваев забил 50-й мяч в карьере. 35 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках, 5 – в Кубке Украины и 3 – в сборной Украины. На клубном уровне Александр 31 мяч забил за «Зарю», 13 – за «Динамо» и 3 – за «Севастополь».

Чтобы выйти на рубеж «50» Караваеву понадобилось 436 матчей. А во временном исчислении – 12 лет 355 дней, начиная с голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 23 сентября 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Кривбассом» в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в карьере Александра Караваева

Сезон Клуб Караваева ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2012/13 Севастополь - 1 - - 1 2013/14 Севастополь 2 - - - 2 2014/15 Заря 2 - - - 2 2015/16 Заря 8 4 - 3 15 2016/17 Заря 6 - - - 6 2017/18 Заря 1 - - - 1 2018/19 Заря 8 - 2 - 10 2020/21 Динамо 2 - - - 2 2022/23 Динамо - - 2 - 2 2023/24 Динамо 2 - 1 - 3 2024/25 Динамо 3 - 2 - 5 2025/26 Динамо 1 - - - 1 Итого 35 5 7 3 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.