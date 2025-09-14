Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 сентября 2025, 11:37 | Обновлено 14 сентября 2025, 11:38
0

В Италии объяснили, почему Довбик потерял место в основе Ромы

Габриэле Кьоккьо высказался по поводу ситуации украинского нападающего

В Италии объяснили, почему Довбик потерял место в основе Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Габриэле Кьоккьо высказался по поводу ситуации украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Ситуация с Довбиком довольно специфическая. Его подписали год назад, когда команду возглавлял Де Росси. Он хотел строить футбол через фланги, позволяя Артему действовать преимущественно в штрафной площади как завершителю атак. Подобно тому, как он играл в «Жироне». Увольнение Де Росси полностью изменило планы. Раньери начал требовать от Довбика больше работать на команду, что менее свойственно его стилю. Несмотря на это, он все же забил несколько решающих голов в минимальных победах со счетом 1:0.

Фанаты критикуют его именно за то, что от него недостаточно командной работы. Он часто не может удержать мяч после длинных передач и теряется среди центральных защитников, когда удаляется от штрафной площадки. Кроме того, существует восприятие его «недостатка агрессии», что усиливает критику. В «Роме» даже посредственные игроки получают одобрительные отзывы, если показывают много самоотдачи, как это было с Андреа Белотти. Ему всегда аплодировали, несмотря на сезон с нулем голов. Я лично не считаю, что Довбику не хватает старания, но это вопрос восприятия фанатов, которые всегда хотят видеть нападающего «как Батистута». Даже Эдин Джеко здесь получал критику за то, что казался «недостаточно агрессивным».

Что касается этого сезона, то Гасперини хочет иметь более комбинационных форвардов, которые хорошо взаимодействуют с партнерами. И Эван Фергюсон — именно такой профиль нападающего, поэтому он вышел в старте в первых двух матчах. К тому же Довбик получил травму во время предсезонной подготовки, что немного отбросило его назад. Впрочем, Гасперини умеет работать с нападающими и развивать их. Я бы не исключал, что это может произойти и с Довбиком, который неизбежно будет играть в определенных матчах, ведь «Рома» участвует в Лиге Европы и проведет очень много игр.

Впрочем, «Рома» слишком открыто заявила публично, что хочет продать Довбика. Именно из-за этого не получила удовлетворительных предложений. Или, по крайней мере, таких, которые не привели бы к финансовым убыткам. Клуб даже был близок к обмену на Хименеса, рискуя провести целый сезон только с двумя арендованными нападающими.

По моему мнению, Довбик, несмотря на все его ограничения за пределами функции чистого бомбардира, заслуживает большего признания еще и потому, что, похоже, он психологически испытывает давление от всей этой ситуации. Я также думаю, что в современном футболе остается мало места для нападающих, которые являются только завершителями атак. Без Де Росси, который хотел видеть Артема в своей команде, польза от Довбика для «Ромы» может быть ограниченной. Однако, раз он остался, то нужно максимально эффективно использовать его сильные качества».

Ранее в Италии рассказали детали разговора Гасперини и Довбика.

Артем Довбик Эван Фергюсон Джан Пьеро Гасперини Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
