Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мы опустошены. Создали больше моментов, чем Шахтер»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 01:57 | Обновлено 14 сентября 2025, 02:06
160
0

Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мы опустошены. Создали больше моментов, чем Шахтер»

«Металлист 1925» сыграл вничью с «горняками»

14 сентября 2025, 01:57 | Обновлено 14 сентября 2025, 02:06
160
0
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мы опустошены. Создали больше моментов, чем Шахтер»
ФК Металлист 1925

Капитан «Металлиста 1925 года» Иван Калюжный прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 5-го тура УПЛ.

– Иван, очень эмоциональный поединок сегодня вышел в Житомире. Окончательный результат 1-1. По финальному свистку, что чувствует команда и вы персонально?

– Мы сейчас немного опустошены по сегодняшней игре. Мы отдали много сил. На мой взгляд, мы очень хорошо играли сегодня. Я думаю, наша команда немного расстроена результатом сегодняшнего матча.

– Вы были близки к победе, по вашему мнению?

– По-моему, да. Мы создали гораздо больше моментов.

– Вы очень активно общался с арбитром. В первом тайме был момент с назначением пенальти в ваши ворота. Что там вас не устраивало?

– По-моему, наш игрок просто пролетел мимо него. А когда сам игрок говорит, то он ему стал сам на руку и упал. За такое ставить пенальти… Затем рефери дает две карточки нам. Когда мы уже с ним не разговаривали – мы разговаривали между собой. Поэтому немного был накал, но мы в перерыве переговорили с арбитром. Во втором тайме я с ним не общался уже вообще.

– Ваш гол принес результат сегодня для команды. Когда вы убили, потом тоже было очень много эмоций. Вы стояли рядом с футболистами «Шахтера», о чем вы говорили? Что их тогда не удовлетворяло?

– Они считали, что там был офсайд. Но эпизод посмотрел на VAR. Как мы видели со стороны, он наоборот уходил от ворот, чтобы вратарь видел мяч. Такое решение принял. Хорошо. Если бы арбитр не засчитал, то были бы еще больше опустошены.

– Вы оказались в нужном месте, в важное время – забили. Ваш мяч уже не первый в этом сезоне. Вы пристреливались, искали этот момент. Неоднократно Младен Бартулович спрашивал у вас во втором тайме, готовы ли вы доиграть до конца, потому что вы вернулись из международной паузы. Вы играли за сборную Украины. У вас сил хватило на этот момент?

– Несколько тяжело было минуты с 70-й, но я не мог покинуть команду в такое тяжелое время. Пытался находить в себе силы и продолжать играть.

По теме:
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Арда Туран отпустил футболиста Шахтера из-за особенной ситуации
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер
Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер
Футбол | 14 сентября 2025, 00:15 0
Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер
Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер

Состоялись два матча Лиги 1

Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13 сентября 2025, 20:00 212
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925

Худший матч дончан с начала работы Турана

Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Футбол | 13.09.2025, 21:30
Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 11
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем