Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мы опустошены. Создали больше моментов, чем Шахтер»

Капитан «Металлиста 1925 года» Иван Калюжный прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 5-го тура УПЛ.

– Иван, очень эмоциональный поединок сегодня вышел в Житомире. Окончательный результат 1-1. По финальному свистку, что чувствует команда и вы персонально?

– Мы сейчас немного опустошены по сегодняшней игре. Мы отдали много сил. На мой взгляд, мы очень хорошо играли сегодня. Я думаю, наша команда немного расстроена результатом сегодняшнего матча.

– Вы были близки к победе, по вашему мнению?

– По-моему, да. Мы создали гораздо больше моментов.

– Вы очень активно общался с арбитром. В первом тайме был момент с назначением пенальти в ваши ворота. Что там вас не устраивало?

– По-моему, наш игрок просто пролетел мимо него. А когда сам игрок говорит, то он ему стал сам на руку и упал. За такое ставить пенальти… Затем рефери дает две карточки нам. Когда мы уже с ним не разговаривали – мы разговаривали между собой. Поэтому немного был накал, но мы в перерыве переговорили с арбитром. Во втором тайме я с ним не общался уже вообще.

– Ваш гол принес результат сегодня для команды. Когда вы убили, потом тоже было очень много эмоций. Вы стояли рядом с футболистами «Шахтера», о чем вы говорили? Что их тогда не удовлетворяло?

– Они считали, что там был офсайд. Но эпизод посмотрел на VAR. Как мы видели со стороны, он наоборот уходил от ворот, чтобы вратарь видел мяч. Такое решение принял. Хорошо. Если бы арбитр не засчитал, то были бы еще больше опустошены.

– Вы оказались в нужном месте, в важное время – забили. Ваш мяч уже не первый в этом сезоне. Вы пристреливались, искали этот момент. Неоднократно Младен Бартулович спрашивал у вас во втором тайме, готовы ли вы доиграть до конца, потому что вы вернулись из международной паузы. Вы играли за сборную Украины. У вас сил хватило на этот момент?

– Несколько тяжело было минуты с 70-й, но я не мог покинуть команду в такое тяжелое время. Пытался находить в себе силы и продолжать играть.