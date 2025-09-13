Младен БАРТУЛОВИЧ: «Не хочется много говорить о судьях»

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович провел пресс-конференцию после матча пятого тура УПЛ 2025/26 против донецкого Шахтера (1:1):

– Младенец, сначала ваши слова, какие у вас сегодня эмоции, какие ощущения от сегодняшнего поединка? Потерянные очки или заработанное очко?

– Добрый вечер всем. Во-первых, мы довольны нашим результатом сегодня. Очень огорчены травмой Рамика, смешанные чувства у нас после этой игры. Но по игре могу сказать, что мы довольны. Особенно вторым таймом, как мы агрессивно действовали, и полностью заслужили этот счет. У нас было много моментов. Я считаю, что у «Шахтера», кроме пенальти, особо моментов не было сегодня.

Хотелось действовать агрессивно и смело, но, возможно, первые 20-30 минут этого не было. Где-то, возможно, у нас было волнение, но потом во втором тайме... Хотелось, чтобы так мы действовали и в первые минуты.

– Сегодня трибуны были заполнены. Ехали автобусы из Харькова, было много болельщиков из Киева. Приятно ли играть при такой поддержке, чувствовалась ли она?

– Да, конечно, я знал это, нам очень приятно. Спасибо за эту поддержку. Хотелось бы, чтобы мы вернулись в Харьков и играли при такой поддержке. Тогда и футбол был бы еще лучше. Но как есть, спасибо за эту поддержку нашим болельщикам.

– Также вы сказали, что расстроены из-за травмы, которую получил Рамик. Пока что предварительных предположений нет?

– По моему мнению, все не так серьезно, как на первый взгляд.

– Сегодня было много странных судейских решений, в частности в первом тайме пенальти на Аллиссоне. Во втором тайме не дали подать угловой. Как вы оцениваете работу судейского корпуса в этом матче?

– Я скажу, во-первых, был нелегкий матч для судей, потому что было много эмоций. Есть VAR, который смотрит пенальти, значит, был пенальти. Не хочется много говорить о судьях. Я считаю, что сегодня был футбол, и больше нужно говорить о футболе, как моя команда играла сегодня.

– Что не удалось сегодня команде? Отличный результат, но что, возможно, хотелось бы увидеть?

– Хотелось бы увидеть, чтобы мы действовали с первой минуты так, как мы действовали во втором тайме... Смелее, агрессивнее и сразу. Это не устраивает и ребят. Я понимаю, что нужно время, потому что строится новая команда. У нас пятый или шестой официальный матч. Постепенно мы добавляем в этом. Я считаю, что мы будем в этом и добавлять.

– Ездил в расположение сборной Косово Батон Забергджа, который вернулся с повреждением. Есть ли понимание по поводу него?

– Да, он получил травму на разминке во втором матче со шведами. Возможно, где-то месяц его не будет. Очень жаль, что это произошло.

