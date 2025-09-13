ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу
Микель сократил отставание Реала Сосьедад, точно пробив с 11-метровой точки
13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
На 56-й минуте Микель Оярсабаль отыграл один гол для хозяев, реализовал пенальти. Голкипер сливочных Тибо Куртуа прыгнул в другой угол.
Рефери назначил пенальти после того, как Дани Карвахаль в подкате сыграл рукой в своей штрафной площади.
❗️ ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи чемпионата Германии по футболу
Хирн считает, что Джошуа всем все доказал