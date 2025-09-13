Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу
Испания
13 сентября 2025, 18:46 | Обновлено 13 сентября 2025, 18:54
ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу

Микель сократил отставание Реала Сосьедад, точно пробив с 11-метровой точки

ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 56-й минуте Микель Оярсабаль отыграл один гол для хозяев, реализовал пенальти. Голкипер сливочных Тибо Куртуа прыгнул в другой угол.

Рефери назначил пенальти после того, как Дани Карвахаль в подкате сыграл рукой в своей штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу

По теме:
Гол и ассист Мбаппе. Реал вдесятером удержал победу над Реалом Сосьедад
Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор
Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Микель Оярсабаль Тибо Куртуа пенальти Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua


