13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 56-й минуте Микель Оярсабаль отыграл один гол для хозяев, реализовал пенальти. Голкипер сливочных Тибо Куртуа прыгнул в другой угол.

Рефери назначил пенальти после того, как Дани Карвахаль в подкате сыграл рукой в своей штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу