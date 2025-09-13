Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Оболонь – Динамо начнется с опозданием
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 15:42 | Обновлено 13 сентября 2025, 15:46
Из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле в 15:45

Колаж Sport.ua

13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболонь и Динамо.

Время начала встречи было запланировано на 15:30 по Киеву.

Но из-за воздушной тревоги новое время начала матча о 15:45

«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
