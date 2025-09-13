Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 15:42 | Обновлено 13 сентября 2025, 15:46
480
0
Матч Оболонь – Динамо начнется с опозданием
Из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле в 15:45
13 сентября 2025, 15:42 | Обновлено 13 сентября 2025, 15:46
480
0
13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболонь и Динамо.
Время начала встречи было запланировано на 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Но из-за воздушной тревоги новое время начала матча о 15:45
«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2025, 15:05 0
Ламин вернулся после сборной с травмой
Бокс | 13 сентября 2025, 00:59 1
Джон – о поединке Канело – Кроуфорд
Футбол | 12.09.2025, 19:48
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Бокс | 13.09.2025, 10:00
Комментарии 0
Популярные новости
12.09.2025, 07:11 4
13.09.2025, 07:45 3
13.09.2025, 00:21
12.09.2025, 20:23 11
13.09.2025, 03:45 1
12.09.2025, 04:45 3
12.09.2025, 05:15
12.09.2025, 03:37 2