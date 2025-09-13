Голкипер Александрии: «Победа над ЛНЗ? Очень тяжелый матч»

Голкипер «Александрии» Виктор Долгий поделился эмоциями после матча против черкасского ЛНЗ (2:0) в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

«Очень тяжелый матч. Был такой силовой футбол. В первом тайме, что мы били, что команда соперника била. Немного где-то не могли разобраться.

Трудный момент – это, наверное, гол. Он немного всколыхнул нас и благодарю команду, что ребята отдали себя. В перерыве тренер подсказал, что, как делать, взяли мяч под контроль и, как видите, есть результат», – сказал Долгий.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.