В первых 4 турах УПЛ сыграло 96 легионеров. Три команды – без иностранцев

В матчах четырех стартовых туров УПЛ приняли участие 96 иностранных футболистов.

Без легионеров обошлись только «Оболонь», «Кудровка» и «Полтава». Причем матч между «Кудровкой» и «Полтавой» (3:1) стал единственным, где играли исключительно украинцы.

Абсолютный рекорд сезона установил «Шахтер» в игре с «Эпицентром» (1:0) – 11 легионеров в одном матче.

Больше всего иностранцев в заявках имеют «Шахтер» и «Кривбасс» (по 14), а также «Александрия» (11).

Лидерами по количеству легионеров в стартовых составах стали «Кривбасс» и «Александрия». В матчах 4-го тура они задействовали по 7 иностранных игроков.