Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В первых 4 турах УПЛ сыграло 96 легионеров. Три команды – без иностранцев
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 09:12 | Обновлено 13 сентября 2025, 09:26
171
0

В первых 4 турах УПЛ сыграло 96 легионеров. Три команды – без иностранцев

Кривбасс и Александрия использовали по 7 иностранцев в основе на 4-й тур

В первых 4 турах УПЛ сыграло 96 легионеров. Три команды – без иностранцев
УПЛ. ФК Кривбасс

В матчах четырех стартовых туров УПЛ приняли участие 96 иностранных футболистов.

Без легионеров обошлись только «Оболонь», «Кудровка» и «Полтава». Причем матч между «Кудровкой» и «Полтавой» (3:1) стал единственным, где играли исключительно украинцы.

Абсолютный рекорд сезона установил «Шахтер» в игре с «Эпицентром» (1:0) – 11 легионеров в одном матче.

Больше всего иностранцев в заявках имеют «Шахтер» и «Кривбасс» (по 14), а также «Александрия» (11).

Лидерами по количеству легионеров в стартовых составах стали «Кривбасс» и «Александрия». В матчах 4-го тура они задействовали по 7 иностранных игроков.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Трудно сказать, как Шахтер будет выглядеть без этих игроков»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Что происходит с командой? Это вопрос к президенту»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу легионеры статистика Кривбасс Кривой Рог Александрия Шахтер Донецк Оболонь Киев Кудровка Полтава
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
