Премьер-лига
Оболонь
13.09.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 07:31 | Обновлено 13 сентября 2025, 07:44
Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура УПЛ 2025/26 13 сентября в 15:30

Колаж Sport.ua

13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболонь и Динамо.

Поединок состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в столице Украины. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман

«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Оболонь – Динамо
Трансляція матчу В ефірі

Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
