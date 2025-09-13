13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболонь и Динамо.

Поединок состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в столице Украины. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман

«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция