Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура УПЛ 2025/26 13 сентября в 15:30
13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболонь и Динамо.
Поединок состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в столице Украины. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Главным арбитром матча назначен Денис Шурман
«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
