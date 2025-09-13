12 сентября состоялся матч пятого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Бенфика и Санта-Клара.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева упустили победу на 90+2-й минуте. Жуткую ошибку допустил опытный аргентинский центрбек Николас Отаманди, который хотел сыграл головой и скинуть мяч украинскому голкиперу Анатолию Трубину, но в итоге промазал, упал и просто позволил сопернику выйти один на один с Трубиным.

Украинец спасти орлов не сумел – Анатолий пропустил удар Винисиуса Лопеса между ног.

В этой встрече за Бенфику дебютировал украинский хавбек Георгий Судаков. Он появился на поле на 72-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Как Отаменди привез гол в ворота Трубина, который пустил между ног