Бенфика упустила победу над командой Санта-Клара из-за жуткой ошибки Николаса
12 сентября состоялся матч пятого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Бенфика и Санта-Клара.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
Хозяева упустили победу на 90+2-й минуте. Жуткую ошибку допустил опытный аргентинский центрбек Николас Отаманди, который хотел сыграл головой и скинуть мяч украинскому голкиперу Анатолию Трубину, но в итоге промазал, упал и просто позволил сопернику выйти один на один с Трубиным.
Украинец спасти орлов не сумел – Анатолий пропустил удар Винисиуса Лопеса между ног.
В этой встрече за Бенфику дебютировал украинский хавбек Георгий Судаков. Он появился на поле на 72-й минуте.
ВИДЕО. Как Отаменди привез гол в ворота Трубина, который пустил между ног
