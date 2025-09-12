Ла Лига vs АПЛ. Сравнение лучших трио нападающих сезона 2024/25

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 сентября 2025, 23:33 |
Результативность игроков на мировом уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный спортивный портал SofaScore опубликовал тройку лучших нападающих Ла Лиги и АПЛ, которые показали себя лучше всего в прошлом сезоне.

В список лучших нападающих Премьер-лиги вошли: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» 24/25: 48 М, 34 Г), Александр Исак («Ливерпуль»; «Ньюкасл» 24/25: 42 М, 27 Г) и новичок английского чемпионата Виктор Дьокереш («Арсенал»; «Спортинг» 24/25: 49 М, 52 Г).

Лучшими нападающими Ла Лиги стали: Роберт Левандовски («Барселона» 24/25: 52 М, 42 Г), Килиан Мбаппе («Реал» 24/25: 59 М, 44 Г) и Хулиан Альварес («Атлетико» 24/25: 57 М, 29 Г).

В итоге тройка Ла Лиги забила в прошлом сезоне вместе 115 голов, тогда как тройка АПЛ – 113.

По теме:
Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
На зло Гвардиоле. Грилиш помог Эвертону обойти Ман Сити в одном рейтинге
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Эрлинг Холанд Александер Исак Виктор Дьекереш Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Хулиан Альварес SofaScore
