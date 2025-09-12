Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца
Испания
12 сентября 2025, 21:36
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца

Антонио Рюдигер не поможет мадридскому клубу осенью

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца
ФК Реал Мадрид. Антонио Рюдигер

Мадридский «Реал» официально сообщил о травме немецкого центрального защитника Антонио Рюдигера.

32-летнему футболисту диагностировали травму прямой мышцы бедра левой ноги. Восстановление от такого повреждения должно занять примерно 3 месяца.

В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В нынешней кампании на счету немца только 1 поединок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер может покинуть «Реал» в следующем году.

Антонио Рюдигер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма травма бедра
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
