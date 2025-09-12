Пеп ГВАРДИОЛА: «Он не должен копировать Эдерсона. У него другие качества»
Тренер «Манчестер Сити» рассказал о трансфере Доннаруммы
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал подписание клубом Джанлуиджи Доннаруммы.
«Я всегда стараюсь адаптироваться к качеству игрока. Никто не будет требовать от Доннарума того, что ему некомфортно делать.
Если же говорить о лучшем вратаре, играющем на коротких и длинных передачах, то однозначно – это Эдерсон. Но мы не брали Джиджи, чтобы он копировал Эдерсона, у него есть другие качества.
Когда я даю оценку одному игроку, то кажется, я унижаю другого. Но здесь дело совсем в другом», – прокомментировал Пепп Гвардиола.
Статистика бразильского голкипера говорит сама за себя. У Эдерсона семь результативных передач в чемпионате Англии.
Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "Манчестер Сити" в последний день трансферного окна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испания разгромила Швейцарию в 3-м туре группы со счетом 10:4
Артем Довбик будет пытаться помочь команде со скамьи запасных