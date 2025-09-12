Пеп ГВАРДИОЛА: «Он не должен копировать Эдерсона. У него другие качества»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал подписание клубом Джанлуиджи Доннаруммы.

«Я всегда стараюсь адаптироваться к качеству игрока. Никто не будет требовать от Доннарума того, что ему некомфортно делать.

Если же говорить о лучшем вратаре, играющем на коротких и длинных передачах, то однозначно – это Эдерсон. Но мы не брали Джиджи, чтобы он копировал Эдерсона, у него есть другие качества.

Когда я даю оценку одному игроку, то кажется, я унижаю другого. Но здесь дело совсем в другом», – прокомментировал Пепп Гвардиола.

Статистика бразильского голкипера говорит сама за себя. У Эдерсона семь результативных передач в чемпионате Англии.

Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "Манчестер Сити" в последний день трансферного окна.